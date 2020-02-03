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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

في ذكراها..صباح البلد يخصص فقرة للحديث عن كوكب الشرق أم كلثوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:23 ص
أم كلثوم
أم كلثوم
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البهي عمرو

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية، رشا مجدي و هند النعسانى، فقرة خاصة للحديث عن كوكب الشرق إم كلثوم.

وقالت الإعلامية هند النعسانى، إن الجميع يحب جميع أغانى أم كلثوم، مؤكدة " أى حد عايز يتسلطن بيشغل أم كلثوم" .

وأشارت هند النعسانى، إلى أن جميع أعمال أم كلثوم مميزة و جميلة، والجميع يشعر بالسعادة عندما يستمع لها.


وفى نفس السياق قالت الإعلامية رشا مجدي، أنها من عشاق الاستماع لمسلسل أم كلثوم، مؤكدة أنها تشاهد المسلسل أكثر من مرة ولا تمل، موضحة أن الأسم الحقيقى لـ أم كلثوم هو فاطمة إبراهيم البلتاجى.


وأوضحت رشا مجدي، أنها تحب جميع الأغاني لأم كلثوم معلقة " أى أغنية عملها لها بليغ حمدى بالنسبالى حاجة تانية، وأغنية ألف ليلة وليلة حاجة تانية" .

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