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أخبار العالم

مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف للقوات السورية بإدلب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:50 ص
رجب طيب اردوغان -
رجب طيب اردوغان - الرئيس التركي
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين مقتل أربعة على الأقل من جنودها وإصابة تسعة آخرين في قصف مكثف للقوات الحكومية السورية في شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية  أن القصف على محافظة إدلب السورية وقع على الرغم من الإخطار المسبق بإحداثيات القوات التركية التي أرسلت إلى المحافظة كتعزيزات، لافتة إلى أن القوات التركية ردت على الهجوم.

يأتي ذلك وسط هجوم شنه الجيش السوري على آخر معاقل المعارضة في محافظة إدلب.

وتنتشر قوات تركية في بعض تلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
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