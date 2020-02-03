الاشتباه في أول إصابة بفيروس كورونا بـ الجزائر

ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أنه تم نقل مواطن صيني إلى قسم الطوارئ في مستشفى الهادي فليسي القطار بالعاصمة، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا" الجديد.





وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن المواطن الصيني ظهر عليه أول أعراض فيروس كورونا الجديد، المتمثل في حمى، ما أثار حالة توتر بالمستشفى.





وأكدت مصادر لـ النهار، أن هذا الصيني يخضع حاليًا للمراقبة الطبية المشددة ويوجد في العزل الطبي.





وفي حادثة أخرى، وضع رجل خمسيني في العزل الطبي بمستشفى لخضر بوزيدي في ولاية برج بوعريريج جنوب شرق العاصمة للاشتباه في إصابته بإنفلونزا الخنازير.





وأكدت مصادر لـ"النهار أون لاين" أن الطاقم الطبي اتخذ كل الإجراءات الوقائية لمنع أي احتكاك بالحالة المشتبه بها، وأرسل عينات من دم الشخص المعني إلى معهد باستور لتحديد نوع الإصابة والفيروس.





وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.





وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360.





وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل.