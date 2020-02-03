فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية

استعدادات وزارة الصحة:

إمداد المستشفى بكافة التخصصات وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة

توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا وتزويد المستشفى بكل الأدوية والمستلزمات الطبية

وصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للقادمين من الصين

تخصيص مبنى منفصل داخل المستشفى لمناظرة جميع القادمين ومن يعاني أي أمراض مزمنة



أنهت وزارة الصحة والسكان، جميع الاستعدادات الخاصة، باستقبال المصريين القادمين من ووهان الصينية، حيث أعدت مستشفى مجهز وذلك بمستشفى النجيلة المركزى بمحافظة مرسى مطروح للكشف على القادمين من الصين في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا.





و تم إمداد المستشفى بكافة التخصصات ومنها "النساء والولادة"، حيث من المتوقع وصول سيدتان في الشهور الأخيرة من الحمل، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ووصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.





وتم تخصيص مبنى منفصل داخل المستشفى لمناظرة جميع القادمين ومتابعة من يعاني أي أمراض مزمنة وتقديم العلاج له حسب حالته الصحية، كما تم تركيب الأجهزة الخاصة بالمعامل الفيروسية، لاستقبال عينات من أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا المستجد، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بكل الأدوية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي للفيروس وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.





وقد اجتمعت وزيرة الصحة مع القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية والتمريض، حيث راجعت معهم الإجراءات الوقائية ضمن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد ومنع دخوله البلاد، ومنها الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه في إصابة حالة بالفيروس والتعامل مع الأعراض حال ظهورها، بالإضافة إلى بروتوكولات العلاج وطرق نقل المشتبه في إصابته عن طريق سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى وذلك في حال ظهور أي أعراض للاشتباه بالإصابة.





كما ناقشت معهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لهم كمقدمي الرعاية الصحية، وذلك طبقًا لخطة التأمين الطبي الموضوعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.





وتفقدت الوزيرة في وقت سابق العيادات الخارجية المجهزة بمناطق الحجر الصحي، حيث شملت أغلب التخصصات ومنها "باطنة، صدر، أطفال، بالإضافة إلي معمل وقسم للأشعة يشمل أشعة عادية وموجات فوق صوتية"، وتابعت ميدانيًا تجهيز العيادات الطبية واطمأنت على جاهزيتها لتلبية كافة احتياجات المصريين القادمين الطبية، كما تفقدت أماكن الإقامة المخصصة لطاقم الطائرة التي تقل المصريين من دولة الصين واطمأنت على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من دولة الصين.



