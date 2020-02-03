AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:16 ص
صورة من الاستعدادات
صورة من الاستعدادات لاستقبال المصريين العائدين من الصين
Advertisements
صدى البلد
  • استعدادات وزارة الصحة:
  • إمداد المستشفى بكافة التخصصات وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة
  • توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا وتزويد المستشفى بكل الأدوية والمستلزمات الطبية
  • وصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للقادمين من الصين
  • تخصيص مبنى منفصل داخل المستشفى لمناظرة جميع القادمين ومن يعاني أي أمراض مزمنة

أنهت وزارة الصحة والسكان، جميع الاستعدادات الخاصة، باستقبال المصريين القادمين من ووهان الصينية، حيث أعدت مستشفى مجهز وذلك بمستشفى النجيلة المركزى بمحافظة مرسى مطروح للكشف على القادمين من الصين في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد، وذلك في إطار  تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا.

و تم إمداد المستشفى بكافة التخصصات ومنها "النساء والولادة"، حيث من المتوقع وصول سيدتان في الشهور الأخيرة من الحمل، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ووصول كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

وتم تخصيص مبنى منفصل داخل المستشفى لمناظرة جميع القادمين ومتابعة من يعاني أي أمراض مزمنة وتقديم العلاج له حسب حالته الصحية، كما تم تركيب الأجهزة الخاصة بالمعامل الفيروسية، لاستقبال عينات من أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، بالإضافة إلى توفير الكواشف الخاصة بفيروس الكورونا المستجد، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بكل الأدوية والمستلزمات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي للفيروس وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.

وقد اجتمعت وزيرة الصحة مع القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية والتمريض، حيث راجعت معهم الإجراءات الوقائية ضمن خطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد ومنع دخوله البلاد، ومنها الإجراءات المتبعة في حالة الاشتباه في إصابة حالة بالفيروس والتعامل مع الأعراض حال ظهورها، بالإضافة إلى بروتوكولات العلاج وطرق نقل المشتبه في إصابته عن طريق سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى وذلك في حال ظهور أي أعراض للاشتباه بالإصابة.

كما ناقشت معهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لهم كمقدمي الرعاية الصحية، وذلك طبقًا لخطة التأمين الطبي الموضوعة وفقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.

وتفقدت الوزيرة في وقت سابق العيادات الخارجية المجهزة بمناطق الحجر الصحي، حيث شملت أغلب التخصصات ومنها "باطنة، صدر، أطفال، بالإضافة إلي معمل وقسم للأشعة يشمل أشعة عادية وموجات فوق صوتية"، وتابعت ميدانيًا تجهيز العيادات الطبية واطمأنت على جاهزيتها لتلبية كافة احتياجات المصريين القادمين الطبية، كما تفقدت أماكن الإقامة المخصصة لطاقم الطائرة التي تقل المصريين من دولة الصين واطمأنت على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لجميع المتعاملين مع المصريين القادمين من دولة الصين.

كما توجد غرفة إدارة الأزمات تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، كما رفعت وزارة الصحة درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية وذلك لمتابعة الموقف أولًا بأول لفيروس " كورونا المستجد".
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
فيروس كورونا.. ننشر الاستعدادات النهائية لوزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من الصين .. مستشفى مجهز لحجز العائدين في حالة الإصابة بالفيروس.. وتركيب أجهزة خاصة بالمعامل الفيروسية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تحرك من الصحة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية

وزيرة الصحة:غرفة أزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين

وزيرة الصحة: الوضع في مصر مطمئن.. ولم نرصد حالات مصابة بـ الكورونا

14 يومًا حجرًا صحيًا.. تفاصيل خطة الصحة لاستقبال العائدين من الصين

للتصدي لفيروس كورونا.. وزيرة الصحة تراجع مع الفرق الطبية بالحجر الصحي خطة التأمين

ماسكات ومطهرات.. وزارة الصحة ترسل 10 أطنان مستلزمات وقائية للشعب الصيني

ترشيحاتنا

لحظات مرعبة.. روايات الطلاب السعوديين العائدين من الصين عن فيروس كورونا

فيديوجراف.. عادات تجعل القهوة تهدد صحتك‎

طريقة التوبة من الكبائر بـ5 أعمال تغسلك من كل الذنوب ويغفل عنها كثيرون

هاني رمزي يهاجم أبوريدة واتحاد الكرة بسبب أمم أفريقيا 2019

الاشتباه في أول إصابة بفيروس كورونا بـ الجزائر

تعرف على كواليس تكوين لجنة الكرة بنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته