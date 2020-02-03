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محافظات

تجهيز 39 عمارة سكنية بالعريش للافتتاح.. أبريل المقبل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تجهز محافظة شمال سيناء عدد من العمارات السكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، لافتتاحها في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي ٢٥ أبريل 2020.

واعلن اللواء الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يجري تجهيز 39 عمارة سكنية بمدينة العريش العاصمة، لتسليمها للمنتفعين من أبناء سيناء والمقيمين فيها.

وذكر أنه يجري تركيب عدادات الكهرباء والمياه مسبوقة الدفع، لتسكين 1176 أسرة، إلى جانب إنهاء أعمال المرافق العامة للمشروع بالكامل، وإنشاء خزان مياه 3000 متر مكعب، ورصف الطرق الرئيسية المؤدية للمشروع  وكذلك الطرق الداخلية.

كما يجري الانتهاء من بناء مدرسة تعليم أساسي وأسواق تجارية، ومسجد وحضانة وملاعب رياضية.


وأكد المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، ان نسبة الإنجاز فى العمارات المنتهية بلغت 95%، ومقررًا الانتهاء من المشروع بالكامل في أعياد سيناء إبريل المقبل.

وذكر أنه تم استثمار مساكن المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى بحي العبور بالعريش، لتسكين أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين في العريش.

كما تم تخصيص نسبة 5% بواقع 15 وحدة سكنية من بين الشقق التي تم توزيعها لفئات ذوى الاحتياجات الخاصة. 
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