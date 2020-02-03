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أخبار البلد

مفتي الجمهورية يتوجه إلى كرواتيا للمشاركة في مؤتمر الأخوة الإنسانية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:32 ص
الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
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محمد صبري عبد الرحيم
توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- صباح اليوم إلى جمهورية كرواتيا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي: "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام" الذي ستبدأ أعماله غدًا الثلاثاء في العاصمة الكرواتية "زغرب" ويستمر على مدار يومين.

وسيلقي مفتي الجمهورية، كلمة رئيسية في المؤتمر أمام السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة كرواتيا التي ترعى المؤتمر الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من المعاني الإيجابية للمشتركات الدينية والإنسانية، وما أرسته من المبادئ الرئيسية لتحقيق السلم الاجتماعي، وتعزيز العيش المشترك، وبناء جسور الأخوة والوئام الإنساني.
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