AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. رامي جمال عن الألبوم الجديد : طرحه خلال أيام

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:21 م
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
انجي ايهاب
نشر الفنان رامي جمال ، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صوره بوستر الألبوم القادم يروج له و يعلن عن قرب موعد.

وعلق على الصورة قائلا : "البوم انا لوحدي من انتاج شركه ريكورد خلال ايام ان شاء الله 🙏"

وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي :

 الفنان محمد الكيلاني : مبرووك يا حبيبي انشاءالله هايكسر الدنيا"

" مستنيييين علي نار يا فنان"

" هايكسر الدنيا انشاءالله"

" ده احلي خبر علي الصبح "

"الف مبروك يا حبيبي بلتوفيك انشاءالله"

"ما بلاش كمان ايام و تخليها كمان ساعات؟؟"

جدير بالذكر أن رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الألبوم مع الشركة.. رامي جمال يكشف تفاصيل أحدث ألبوماته

فجر ليلة العملية.. رامي جمال يخضع لعملية جراحية

تعرف على اسم ألبوم رامي جمال الجديد وموعد طرحه

رامي جمال يتعاون مع مدين في أغنية ماغيرتش

ترشيحاتنا

كوشنير يفتح النار على الفلسطينيين: لن نعترف بكم كدولة إلا بهذا الشرط

المخرج خالد جلال في المستشفى لإجراء فحوصات

الهلال السوداني يشكو رضوان جيد للكاف ويوضح: غير مسئولين عن الشغب

فجر السعيد تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أمير الكويت

بهتافات "تحيا مصر".. اللحظات الأولى من داخل الطائرة العائدة بالمصريين من الصين

بعد حكم المشدد على جدة جنة.. العشماوى: هذا أسرع ردع فى مثل هذه القضايا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الزي الواقي .. وزيرة الصحة في مطار العلمين لمراجعة إجراءات استقبال العائدين من جحيم كورونا.. صور

بمكياج ملفت .. بنت فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رينو ميجان جراند كوبيه megane grand coupe بجميع فئاتها.. سعر و مواصفات