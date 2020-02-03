شاهد.. رامي جمال عن الألبوم الجديد : طرحه خلال أيام

"البوم انا لوحدي من انتاج شركه ريكورد خلال ايام ان شاء الله 🙏"





وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي :





الفنان محمد الكيلاني : مبرووك يا حبيبي انشاءالله هايكسر الدنيا"





" مستنيييين علي نار يا فنان"





" هايكسر الدنيا انشاءالله"





" ده احلي خبر علي الصبح "





"الف مبروك يا حبيبي بلتوفيك انشاءالله"





"ما بلاش كمان ايام و تخليها كمان ساعات؟؟"





جدير بالذكر أن رامي جمال أعلن في نهاية عام 2019 عن إصابته بمرض البهاق الذي جعله يفكر في قرار الاعتزال، ولكنه تراجع بعد دعم جمهوره ونجوم الوطن العربي له.

وعلق على الصورة قائلا :