سموحة ومصر المقاصة يرفعان شعار الفوز في مباراتهما الليلة





ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار ولا شيء سواه في مباراة الليلة ، فسموحة لم يحقق الانتصار في آخر 5 مباريات له في الدوري ، ويسعى بقيادة مدربه حمادة صدقي تحقيق الانتصار الأول تحت إمرته بعد تعادلين مع سموحة والإسماعيلي.





أما مصر المقاصة ، فالفريق يعاني أسوأ مواسمه على الإطلاق، فالفريق يعود آخر انتصاراته ليوم 17-10 ، ومن بعدها لم يحقق طعم الفوز ، ليقرر مجلس إدارة مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق، بعد فشله في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق الفيومي، ليتعاقد مع ا لنيجيرى إيمانويل أمونيكى ، والذي سيتولى القيادة الفنية بعد تلك المبارة ، حيث يقود المقاصة في مباراة اليوم ، المدرب جمال عمر .





ويحتل نادي سموحة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل نادي مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة فقط.





وتقام المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ستاد الإسكندرية بصافرة الحكم محمد الحنفي.

يستضيف نادي سموحة، اليوم الإثنين، نظيره نادي مصر المقاصة ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.