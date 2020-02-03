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رياضة

سموحة ومصر المقاصة يرفعان شعار الفوز في مباراتهما الليلة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يستضيف نادي سموحة، اليوم الإثنين، نظيره نادي مصر المقاصة ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار ولا شيء سواه في مباراة الليلة ، فسموحة لم يحقق الانتصار في آخر 5 مباريات له في الدوري ، ويسعى بقيادة مدربه حمادة صدقي تحقيق الانتصار الأول تحت إمرته بعد تعادلين مع سموحة والإسماعيلي.

أما مصر المقاصة ، فالفريق يعاني أسوأ مواسمه على الإطلاق، فالفريق يعود آخر انتصاراته ليوم 17-10 ، ومن بعدها لم يحقق طعم الفوز ، ليقرر مجلس إدارة مصر المقاصة إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق، بعد فشله في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق الفيومي، ليتعاقد مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى ، والذي سيتولى القيادة الفنية بعد تلك المبارة ، حيث يقود المقاصة في مباراة اليوم ، المدرب جمال عمر .

ويحتل نادي سموحة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل نادي مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة فقط.

وتقام المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ستاد الإسكندرية بصافرة الحكم محمد الحنفي.
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