هل دولة عظمى وراء نشر فيروس كورونا في مدينة ووهان.. السفير الصيني يجيب

أعلن السفير الصيني بالقاهرة، لياو لي تشيانج، أن بلاده تعمل الآن على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية وأودى بحياة أكثر من 300 صيني ومئات المصابين.





وأضاف السفير الصيني ردا على سؤال قناة "صدى البلد" حول ما إذا كانت دولة عظمى تقف وراء نشر فيروس كورونا في مدينة ووهان، قائلا: " اذا حدث ذلك بالفعل فإنه يعد تصرفا غير إنسانيا وضد الإنسانية ولا يقل عن الإرهاب المتعارف عليه، مشيرا إلى أن ما يشغلنا حاليا هو مواجهة الفيروس وإيجاد اللقاح المطلوب لعلاج المصابين".





وأكد السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانج أنه لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أي مواطن صيني في مصر.





وشدد السفير خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة اليوم الاثنين، على أن الحكومة الصينية تولي نفس الدرجة من الأهمية للسلامة الصحية للمواطنين المصريين بنفس مكانة صحة المواطنين الصينيين.





ولفت لياو لي تشيانج إلى أن هناك تنسيقا وتبادلا وتواصلا مستمرا بين السفارة في القاهرة وبين كافة الجهات المعنية في مصر مثل وزارة الصحة وسلطات المطارات ووزارة الخارجية.





وأعلن السفير عن وصول الكواشف الحرارية للمطارات المصرية منذ بداية انتشار المرض في الصين وفقا لمنظمة الصحة العالمية لفحص القادمين على المنافذ المصرية.





وقال إن هذا هو المؤتمر الصحفي الثالث الذي تقيمه السفارة الصينية بالقاهرة بشأن جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.





وذكر السفير أن المثل العربي يقول "الصديق وقت الضيق" ومصر دائما ما تقف إلى جوار الصين، وخاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة.





وثمن البرقية الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصيني وإبداء الاستعداد لتقديم كل ما في وسع مصر لمساعدة الصين، مشيرا إلى التعاطف مع الشعب الصيني في ازماته، وهو ما يجعل الشعبين يثقان في بعضهما البعض.