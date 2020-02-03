خشية وصول كورونا.. تونس: إجراءات استثنائية في معبر رأس جدير مع ليبيا

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، باتخاذ تونس إجراءات استثنائية في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لرصد فيروس كورونا الجديد.





ووفقًا لوسائل إعلام تونسية، أن الإدارة الصحية بولاية مدنين التونسية، عززت فرق المراقبة الصحية الحدودية بالموارد البشرية في نقاط العبور بمعبر رأس الجدير والميناء التجاري بجرجيس وزودتها بمستلزمات الوقاية والحماية من كمامات وقفازات ومعدات حفظ الصحة ومحرار عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، وذلك في إطار إجراءات الترصد والتوقي من فيروس كورونا الجديد.





وكانت السلطات الصينية أعلنت ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 361 شخصا، وذلك مع استمرار تفشي الفيروس القاتل في البلاد، بإلاضافة إلى 17205 إصابات.





وأعلن التلفزيون الصيني ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي إلى 360.





وأضاف أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى 56 في إقليم هوبي الصيني، بسبب فيروس كورونا القاتل.