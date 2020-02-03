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منوعات

أول مستشفى متخصص بـ فيروس كورونا في الصين يفتح أبوابه للمرضى .. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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أحمد شريف

رحبت أول مستشفى متخصصة بفيروس كورونا في مدينة ووهان التي ينتشر بها وباء كورونا، اليوم بأول فوج من مرضى فيروس كورونا، بعد ان تم بنائها خلال 10 ايام.


 تم الانتهاء من بناء مستشفى هوشنشان ، وهو مركز طبي مؤقت يضم 1000 سرير ، ويديره الآن مجموعة من الأطباء الطبيين الذين أرسلتهم بكين إلى ووهان.


ويعد  هذا المبنى الذي تبلغ مساحته ستة أقدام مربعة هو واحد من مستشفيين جديدين تم التخطيط لهما في مركز تفشي فيروس كورونا، والذي أدى إلى مقتل 362 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 17520 شخصًا على مستوى العالم.


وتعتبر هذا ثاني مستشفى من نوعه يتم افتتاحه في الصين، بعد افتتاح أول مستشفى لفيروس كورونا في هوانجقانج يوم الثلاثاء الماضي.


من المقرر أن يستقبل مستشفى فيروس كورونا الثاني في ووهان ، مستشفى ليشنشان ، أول مرضى يوم الخميس.


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