جامعة المنصورة تبحث طرق مواجهة فيروس كورونا

عقد الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا بحضور الدكتوره نسرين صلاح عمر - عميد كلية الطب وعدد من المختصين بالجامعة لبحث الإجراءات التي ستتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية تعامل المريض معه.



وأكد المليجى ضرورة عمل حملات توعوية في كافة كليات الجامعة مع تصميم بروشورات وبوسترات خاصة بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة وتوزيعها بالجامعة مع نشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة وكافة مواقع الكليات.



كما أشارت عميد طب المنصوره إلى أهمية تنظيم برامج وندوات توعوية بكليات الجامعة مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



واشارت إلى أهمية تنظيم البرنامج التوعوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني مع إشراك فريق طلاب المحروسة والفرق الطلابية بالجامعة في عملية التوعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والعاملين بالجامعة.



وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع آخر بشكل عاجل مع كل من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى الطوارئ، ورئيس قسم الأمراض الصدرية، و وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمناقشة خطة مستشفيات الجامعة في التعامل مع فيروس كورونا، إضافة إلى تحديد الأماكن المناسبة لعزل المرضى للحد من انتشار الفيروس بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.