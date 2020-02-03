AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة المنصورة تبحث طرق مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
عقد الدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا بحضور الدكتوره نسرين صلاح عمر - عميد كلية الطب وعدد من المختصين بالجامعة لبحث الإجراءات التي ستتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية تعامل المريض معه.

وأكد المليجى  ضرورة عمل حملات توعوية في كافة كليات الجامعة مع تصميم بروشورات وبوسترات خاصة بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة وتوزيعها بالجامعة مع نشرها على الموقع الإلكتروني للجامعة وكافة مواقع الكليات.

كما أشارت عميد طب المنصوره إلى أهمية تنظيم برامج وندوات توعوية بكليات الجامعة مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واشارت إلى أهمية تنظيم البرنامج التوعوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني مع إشراك فريق طلاب المحروسة والفرق الطلابية بالجامعة في عملية التوعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والعاملين بالجامعة.

وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع آخر بشكل عاجل مع كل من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى الطوارئ، ورئيس قسم الأمراض الصدرية، و وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمناقشة خطة مستشفيات الجامعة في التعامل مع فيروس كورونا، إضافة إلى تحديد الأماكن المناسبة لعزل المرضى للحد من انتشار الفيروس بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عائلة مصرية بلا أمية.. شعار جامعة المنصورة للقضاء على الأمية بالدقهلية

صحة الدقهلية تمنع الإجازات .. واجتماعات لبحث تطورات موضوع كورونا بالخارج

تمريض المنوفية تنظم ندوة عن فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه

رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر التاسع لجمعية النيل للأمراض الصدرية

قوافل جامعة المنوفية تنشر الوعي الوقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا

قوافل جامعة المنوفية تنشر الوعي الوقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

صحية بامتياز .. 3 أطعمة طبيعية لعلاج الأنيميا

بملابس سوداء وشعر كيرلى.. هنا الزاهد تخطف الأنظار

ابن عمرو دياب يحترف الغناء.. والهضبة يعلق

ليه الجزر بيقوي النظر... اعرف الاجابة

تراجع أسعار نيسان صني 2020 nissan sunny اليوم في مصر.. صور

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طمعا في ثروتها .. شاب بلا قلب يستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدته

رحلت بجسدها وبقيت ذكراها.. سيدة الغناء العربي أم كلثوم تحيا في قلوب عشاقها

أصغر مغتربة مصرية.. شيرين انتصرت على عادات الصعيد وثقافة الغرب