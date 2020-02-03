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منوعات

شاهد.. مئات الجراء ملقاة بشوارع الصين بعد تخلي ملاكها عنها بسبب كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أنقذت جمعيات الرفق بالحيوان مجموعة من الجراء في الصين بعد أن تخلى ملاكهم عنهم بأحد مواقع البناء، ووسط مخاوف من أن الحيوانات الأليفة يمكنها أيضًا أن تنشر سلالة جديدة من فيروس كورونا ، الذي أودى بحياة 362 شخصًا على الأقل وأصاب أكثر من 172020 شخصًا على مستوى العالم.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم اكتشاف الجراء الصغيرة بالقرب من شارع في مقاطعة خنان بوسط الصين الأسبوع الماضي.


ويظهر الفيديو  الجراء المشردة بعد أن بدأت المجتمعات في جميع أنحاء الصين في التوقف عن الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة  أو المخاطرة بإعدامهم بسبب وباء كورونا المتفشي.


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