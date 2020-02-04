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تكنولوجيا

فيسبوك تضيف إيموجى جديدة على رسائل انستجرام

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:10 ص
فيسبوك تضيف إيموجى
فيسبوك تضيف إيموجى جديدة على رسائل انستجرام
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ندى على
كشفت المسربة جين مانشون وونج أن شركة فيسبوك بدأت في إضافة عدد من الإيموجى الموجودة على تطبيق فيسبوك إلى رسائل الانستجرام. 

ووفقا لجين فإن فيسبوك تقوم بعمل عدد من الاختبارات لتطبيق الإيموجى وإدخالها على الرسائل المباشرة أو ال DM في انستجرام، وقالت مديرة الاتصالات التقنية في شركة فيسبوك أن الشركة تعمل على إضافة الإيموجى منذ شهر أكتوبر العام الماضى.   

ومن المقرر أن يتم تطبيق الإيموجى في رسائل انستجرام خلال أسابيع قليلة، وهي عبارة عن رموزٍ تعبيرية تفاعلية ثلاثية الأبعاد، ويتم استخدامها للتعبير عن  الحالة المزاجية للمستخدمين. 

وفى وقت سابق قامت فيسبوك بإزالة عدد من الإيموجي من قائمتها ، وحظرت استخدامه بموقع فيسبوك وانستجرام، بسبب إساءة فهمه واعتباره مضمونا ذا تلميحات جنسية، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

كما أطلقت فيسبوك أداة جديدة ستسمح للمستخدمين بمسح كل المعلومات التي يتم استخدامها في استهدافهم بإعلانات معينة، حيث يستطيع المستخدمون عن طريق الأداة الجديدة أن يقوموا بمسح كل أنشطتهم على المواقع والتطبيقات الأخرى وليس على فيسبوك فقط، وبالتالى لن يحصلوا على الإعلانات التى يتم استهدافهم بها والتى قد لا يريدونها.

وتسمى الخاصية الجديدة "Off-Facebook Activity" وأصبحت الآن متاحة في دول أيرلندا وكوريا الجنوبية وأسبانيا وذلك كإطلاق مبدأى لها في شهر أغسطس الماضى.


فيسبوك تضيف إيموجى جديدة على رسائل انستجرام
فيسبوك تضيف إيموجى جديدة على رسائل انستجرام
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