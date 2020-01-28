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تكنولوجيا

فيسبوك بلا إعلانات.. خاصية جديدة تعرف عليها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:01 م
فيسبوك بلا إعلانات..
فيسبوك بلا إعلانات.. خاصية جديدة تعرف عليها
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ندى على
ذكرت صحيفة ديلى ميل أن شركة فيسبوك أطلقت أداة جديدة ستسمح للمستخدمين بمسح كل المعلومات التي يتم استخدامها في استهدافهم بإعلانات معينة. 

ويستطيع المستخدمون عن طريق الأداة الجديدة أن يقوموا بمسح كل أنشطتهم على المواقع والتطبيقات الأخرى وليس على فيسبوك فقط، وبالتالى لن يحصلوا على الإعلانات التى يتم استهدافهم بها والتى قد لا يريدونها. 

وتسمى الخاصية الجديدة "Off-Facebook Activity" وأصبحت الآن متاحة في دول أيرلندا وكوريا الجنوبية وأسبانيا وذلك كإطلاق مبدأى لها في شهر أغسطس الماضى. 

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين برؤية المعلومات التى يمتلكها فيسبوك عن الأنشطة التى يقوم بها المستخدمين كـ الإعجاب ببعض الصفحات وزيارة مواقع أو تطبيقات معينة، ومن ثم مسحها لعدم استقبال الإعلانات.

وقالت شركة فيسبوك أن الخاصية ستؤثر بالسلب على الشركات والأعمال والمشروعات التى كان أصحابها يقومون باستهداف المستخدمين لدى إعلاناتهم، ولكنها ستجعل المستخدمين أكثر قدرة على السيطرة على ما يريدون رؤيته أو التفاعل معه. 

فيسبوك بلا إعلانات.. خاصية جديدة تعرف عليها
فيسبوك بلا إعلانات.. خاصية جديدة تعرف عليها
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