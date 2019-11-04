إيموجي سيئة السمعة.. فيسبوك يحذف رسوما تعبيرية لإيحاءاتها الجنسية

اتخذت "فيسبوك" المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" خطوة نحو الحفاظ على مجتمعات التواصل الاجتماعي بعيدة عن الشبهات الأخلاقية، وبقاء المنصة الاجتماعية مفتوحة للجميع.



لذلك قام "الفيسبوك" بإزالة عدد من الوجوه التعبيرية "الإيموجي" من قائمته وحظر استخدامه بـ"الفيسبوك" و"انستجرام"، بسبب إساءة فهمه واعتباره مضمونا ذا تلميحات جنسية، بحسب ما نشرت صحيفة"ديلي إكسبريس" البريطانية.



وكانت"الإيموجي" قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وزودت القائمة بأعداد من الرسوم التعبيرية، ولكن تمت إساءة فهم بعض من هذه التعبيرات وخاصة الرموز التعبيرية الموجودة بخانتي الخضراوات والفاكهة.



وبناءً على ذلك أزال "الفيسبوك" بعضا من الرموز التعبيرية ومن ضمنها الخوخ والباذنجان وغيرها، ولكن ستظل شبكات التواصل الاجتماعي تسمح للرموز التعبيرية المحظورة بالظهور في التعليقات لفترة قريبة ومن ثم تزيلها.