المئات من جيش التحرير الشعبي الصينى يصلون لووهان لمكافحة فيروس كورونا..فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز "فيديو يوضح وصول المئات من جيش التحرير الشعبي في الصين إلى مدينة ووهان الصينية لمكافحة فيروس كورونا .





وحسب الفيديو فإن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين خلال الفترة الماضية تسبب في مقتل عددا كبيرا من المواطنين.





وأوضح الفيديو نقل مجموعة من رجال جيش التحرير الصيني المتجهين الي ووهان لمحاربة الوباء .









وتابع أن السلطات الصينية أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 320 شخصا .





وقد تم الانتهاء من بناء مستشفى هوشنشان وهو مركز طبي مؤقت يضم 1000 سرير ويديره الآن مجموعة من الأطباء الطبيين الذين أرسلتهم بكين إلى ووهان.









ويعد هذا المبنى الذي تبلغ مساحته ستة أفدنة هو واحد من مستشفيين جديدين تم التخطيط لهما في مركز تفشي فيروس كورونا، والذي أدى إلى مقتل 362 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 17520 شخصًا على مستوى العالم.









وتعتبر هذا ثاني مستشفى من نوعه يتم افتتاحه في الصين، بعد افتتاح أول مستشفى لفيروس كورونا في هوانجقانج يوم الثلاثاء الماضي.









من المقرر أن يستقبل مستشفى فيروس كورونا الثاني في ووهان ، مستشفى ليشنشان ، أول مرضى يوم الخميس.