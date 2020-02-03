مدرب أتالانتا الأفضل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي اليوم الاثنين عن فوز مدربه جيان بييرو جاسبريني بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن موسم 2018 /2019.





وقاد جاسبريني اتالانتا لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث للمرة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الفريق مع بلنسية الإسباني في دور الستة عشر هذا الشهر.





وقال جاسبريني "الموسم كان هائلا.. أود اقتسام الجائزة مع رئيس النادي انطونيو بيركاسي، واللاعبين وبلدة بيرجامو بأكملها".





وحصل سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الذي يعالج من سرطان الدم، على ثاني أعلى الأصوات من قبل رابطة المدربين في إيطاليا.