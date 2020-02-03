وزيرة الصحة تكشف الحالة الصحية للمصريين العائدين من ووهان الصينية.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، إن وزارة الصحة جهزت الحجر الصحي بكل الوسائل الطبية وأكثر من 170 طبيبا وممرضة، وتم تجهيز مستشفى على أعلى مستوى من تجهيزات رعاية مركزة وتنفس صناعي للمصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.





وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة بكل مؤسساتها تعاونت من أجل عودة المصريين من الصين.





وتابعت هالة زايد أنه تم استقبال المصريين العائدين من ووهان الصينية، وإجراء عملية الحجر الصحي لهم.





وأكملت هالة زايد انه تم تأمين وتعقيم مطار العلمين وتم إخلاء المصريين من مهبط الطائرات ولم يدخلوا صالات مطار العلمين وتم تعقيم صالات المطار كإجراء احترازي"، مضيفة:" تم إعطاء المصريين كروت بالتعريفات والتعليمات.





ولفتت هالة زايد إلى تم قياس درجات الحرارة للمصريين العائدين وطاقم الطائرة، و100% من المصريين أو طاقم الطائرة حرارتهم طبيعية، ولا يوجد أعراض سعال أو كحة".



