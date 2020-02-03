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توك شو

أول تعليق من وزيرة الصحة عن وضعية ارتداء الكمامة في مطار العلمين.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:06 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد، إنه يتم نقل المصريين العائدين من ووهان الصينية إلى مقر الحجر الصحي وتم فصل المصريين العائدين من ووهان في مكان منفصل ومنعزل به الأطقم الطبية الخاصة لهم، ومبنى آخر به طاقم الطائرة والطاقم الطبي المصاحب لهم وكل من تعامل مع المصريين في رحلة العودة من الصين.

وأضافت هالة زايد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم توفير كل الاحتياجات الطبية وتم رفع كل الاستعدادات .

وتابعت هالة زايد:"  توجهت بنفسي إلى مطار العلمين وقمنا بإجراء محاكاة لعملية استقبال المصريين قبل وصولهم إلى أرض مصر وكيفية إخلاء الطائرة".

وعن الكمامة التي ارتدتها اليوم.. أكملت هالة زايد:"  كنت متواجدة  في المطار قبل دخول الطائرة لم تدخل المجال الجوي المصري بساعتين وفور وصول الطائرة كنت أتابع الأمر في الصالة خلف الزجاج واتباع الإخلاء، ونحن لا نلتفت إلى أمر لا يؤثر وفي بعض الأوقات تطغى السلبيات ويتناول البعض الأمر بشكل من السخرية".

وأكملت هالة زايد:"  تم إخلاء المصريين وقمنا بتأمين وتعقيم  مطار العلمين وتم إخلاء المصريين من مهبط الطائرات ولم يدخلوا صالات مطار العلمين وتم تعقيم كل صالات المطار  كإجراء احترازي"، مضيفا:"  تم إعطاء المصريين كروت بالتعريفات والتعليمات وتم اتخاذ كل إجراءات الحجر الصحي".

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