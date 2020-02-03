المنيا 99 يواصل تصدره لدوري المنطقة ويهزم مغاغة بخماسية نظيفة

فاز فريق المنيا مواليد 99 ، اليوم الاثنين ، على فريق نادي مغاغة بخمسة أهداف نظيفة، ليواصل تصدره لدوري المنطقة، بفارق 4 نقاط عن منافسه بني مزار.





وجاءت المباراة على ملعب نادي المنيا الجديدة، وتألق خلالها لاعبوا المنيا ليصلوا إلى النقطة 25 في صدارة المجموعة، ولهم مباراة مؤجلة.





أحرز خماسية المنيا كل من : محمد عبد الرحيم الصاعد حديثا للفريق الأول ( هدفين ) – محمد مفتاح، هشام يحي ، محمد حسن كوفي ( هدف لكل منهم ).





يذكر أن فريق المنيا مواليد ٩٩ يقوده كل من : ربيع السيد مديرا فنيا، د. محمد خيري واسماعيل مصطفى مدربين عام، و د.عصام طلعت و د. أحمد عمر مخططي أحمال، و د.هشام عبد الحليم ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، و حازم جمال مديرا اداريا، تحت اشراف د. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، وا. هاني صدقي عضو مجلس الادارة.