أول تعليق من رئيس جامعة عين شمس على قرار حظر النقاب

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن بعض المهن يجب أن تلتزم بزي معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها بشأن حظر النقاب ، خاصة أن المهن التعليمية وأيضا المستشفيات تحتاج إلى التواصل بشكل مباشر وإطلاع الطلاب والمرضى ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس أو أساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية وأيضا العلاقة بين المريض، والطبيب لابد أن تكون علاقة مباشرة دون عوائق.



