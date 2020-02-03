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تعليم

أول تعليق من رئيس جامعة عين شمس على قرار حظر النقاب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:24 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن  بعض المهن يجب أن تلتزم بزي معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهو ما أكدته المحكمة فى حيثياتها بشأن حظر النقاب، خاصة أن المهن التعليمية وأيضا المستشفيات تحتاج إلى التواصل بشكل مباشر وإطلاع الطلاب والمرضى ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس أو أساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية وأيضا العلاقة بين المريض، والطبيب لابد أن تكون علاقة مباشرة دون عوائق.

أعلن رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه محظور على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.
أول تعليق من رئيس جامعة عين شمس على قرار حظر النقاب
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