محمد مصطفى: أردوغان يريد أحتلال كل الدول العربية التي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية..فيديو

قال الدكتور محمد مصطفى الخبير فى الشئون التركية، إن هدف أردوغان هو أحتلال كل الدول العربية التي كانت واقعة تحت سيطرة الدولة العثمانية فى السابق.





وأضاف الدكتور محمد مصطفى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن بعد حدوث الثورة فى ليبيا والاطاحة بالقذافي تم تغيير علم تركيا وكان ذلك تنفيذا لرغبة الشعب التركي وقتها وعودة العلم التركي القديم.





وتابع الخبير فى الشئون التركية، ان حزب الحرية والعدالة بتركيا يعتقد أن جميع الدول التى كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية فى السابق هي ملكا لتركيا فقط.





وأوضح الدكتور محمد مصطفى، ان أردوغان يتحرك بإستراتيجية معينة لاحتلال الدول العربية، مضيفا أن أولي تلك الاستراتيجيات هي وضع المليشيات المسلحة فى الدول التى يريد احتلالها.





وأشار إلى أن، لن يسقط أردوغان الإ بإرادة الشعب التركي أولا ثم بالجيش المصري ثانيا لان الجيش المصري يستطيع فعل أي شئ ضد أي أحد يهدد استقرار وطنه.