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فن

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:21 م
أحمد مكى
أحمد مكى
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أحمد إبراهيم

كشف نجم الكوميديا أحمد مكي أنه كان يتمنى تقديم مسرح منذ سنوات وتوقف المشروع بسبب تعرضه لأزمة صحية حينها، حتى جاء إليه مجدي الهواري وعرض عليه تقديم مسرح في الوقت الذين كانت الفكرة تلح عليه من جديد .


وأشار مكي إلى أنه حريص جدا في اختياراته، ولذلك قد يختفي تماما لفترات حتي يجد ما يغريه فنيا، وشخصية حزلقوم من أصعب الشخصيات علي المسرح علي كل المستويات، ولكنها تحد وتجربة شيقة والعرض يقدم رسالة  مهمة والكوميديا هي دراما الضحك.

 

وأكد مكي أن رأس المال الحقيقي في أي فن هو البشر وليس المال، وعندما يوضع الشخص الموهوب في مكانه ينطلق، وتجربة حزلقوم  مليئة بالشباب الذي لديه طاقات كبيرة بدءًا من المخرج مرورًا بالممثلين وباقي فريق العمل .


وعبر مكي عن شكره للجمهور السعودي  علي الاستقبال الكبير والاحتفاء بالمسرحية مؤكدًا سعادته  بعودة المسرح إلي رونقه.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة مسرحية حزلقوم  مساء الاثنين بالعاصمة السعودية للإعلان عن تفاصيل انطلاق العروض الأربعاء القادم  في مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة الرياض بوليفارد.


وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة للمسرحية والمشرف الفني علي العرض  أن كايرو شو قامت اصلا علي فكرة إعادة رونق المسرح للجمهور المصري والعربي وهذه رسالة تقدمها، مضيفا : نعشق التحدي وعندما بدأنا تقديم عروضنا المسرحية تزامن ذلك مع انطلاق مواسم المملكة وبدانا من موسم جدة وبصرف النظر عن الجزء التجاري، فهناك جزء هام بالنسبة لنا، وهو للمشاركة في التاريخ الذي تسطره المملكة حاليا، مشددًا على أنه يتمنى أن يكون هناك مشروعات فنية سعودية توصل للعالم كله ثقافتنا وحضارتنا،  وسعيد بمشاركتنا في شتاء الرياض وكايرو  شو قدمت عروضا كثيرة في الموسم، واستقبلت بحفاوة كبيرة من الجمهور السعودي الجميل، وكان نموذجًا للترحاب.


وأضاف الهواري، اليوم كايرو  شو تقدم عرض كبير والأقرب لقلبي لسببين هو ان المسرح اليوم يكسب نجم كبير وهو أحمد مكي ، واكتشفت انه كان ينوي بالفعل ان يقدم عمل مسرحي وحظنا حلو أن تتلاقي أفكارنا في نفس الوقت واليوم  الحلم يكتمل ، ونتمني أن نكون عند حسن ظن الجمهور ، وأقدم  لكم ايضا في حزلقوم مخرجا  متميز ا وشابا  لاول مرة وهو مريم سامي حرصًا منا وثقة في قدرة شباب المبدعين علي تحمل مسئوليات كبيرة، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من شباب المبدعين سيشاركون في العرض، وحزلقوم شخصية قريبة لقلبي وكنت اضحك في البروفات وكأني من الجمهور ولست احد صناع العمل ، نحن سفراء الفن المصري في بلدنا الثاني السعودية 

.

واختتم الهواري كلمته بتجديد الشكر للجمهور السعودي وشركاء النجاح في المملكة وعلي رأسهم هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي ال شيخ و شركة صلة .


و قال  احمد المحمادي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لشؤون العمليات : المسرح المصري من المسارح الثرية وكنا حريصين علي نقل الخبرات والتجارب، وأكد أن العروض الفنية مستمرة بعد انتهاء موسم الرياض في فعاليات شتاء الرياض.


وأضاف : تحرص الهيئة العامة للترفيه وبتوجيه من المستشار  تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الهيئة على حضور المسرح العربي وتحديدًا المسرح المصري الذي كان له باع طويل ومؤثر في الحركة الفنية بالمنطقة".


وأشار كريم سامح مخرج المسرحية إلى أن هذه ليست تجربته  الأولي بالمملكة مع كايرو شو،  مضيفا : ونتمني أن نكون عند حسن ظن المشاهدين، وأن نقدم عرضا له هدف يفيد الجمهور.


وقال الفنان بيومي فؤاد : سعيد جدا بعودتي الرياض وعملي مع أحمد مكي ونحن قدمنا معًا أعمال ناجحة، وأعدكم أن نكون عند حسن ظنكم، مؤكدا أنه يحب دائما العمل مع الناجحين.

وأضاف الفنان سليمان عيد : قدمت الكثير من الأعمال مع مجدي الهواري ولكنها تجربتنا الأولي معا في المسرح، قائلا: أنا من جمهور أحمد مكي وسعيد بالعمل معه وستشاهدون جيل جديد من الشباب المتميز. 


وأعربت ميرنا جميل عن تمنياتها  بأن تحظى حزلقوم بإعجاب الجمهور، مضيفة :  وأشعر بأني بين أيدي أمينة بالعمل مع كايرو شو وأحمد مكي، مؤكدة أنها محظوظة بالعمل مع مبدعين يفهمون معنى الكوميديا.

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح
أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح
أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح
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