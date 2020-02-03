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ثقافة

خدمات جناح الأزهر أهم ما يميز المعرض كل عام .. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ مريم عزت
يوجد العديد من الأجنحة فى معرض القاهره الدولى للكتاب ومن اكبر هذه الأجنحة هو جناح الأزهر , وعلى الرغم من اقتراب موعد انتهاء المعرض الى ان هناك عدد كبير يزوره ولم يقتصر فقط على الكبار ولكن يوجد عدد كبير من كتب الاطفال فى هذا الجناح بالاضافه الى وجود افتاء الازهر مفتوح من بدايه المعرض للاجابة على كل الاسئله و اعطاء الفتاوى.

وفرت دار الافتاء جناح تابع للازهر الشريف للاجابة على كل اسئله الزوار و اعطائهم الفتوى المناسبة للدين الاسلامى و يتاى الكثير من الزوار يوميا بشكل كبير لجناح الازهر و يقوم الجناح بالكثير من الانشطه و الخدمات لخدمه الزوار.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
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