إسرائيل تغري دولة عربية بالتطبيع مقابل صفقة ثلاثية

قدمت إسرائيل عرضا مغريا لدولة عربية مقابل تطبيع العلاقات معها.





وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو سعت لعقد صفقة ثلاثية تضم كل من المغرب والولايات المتحدة الأميركية، تحصل بموجبها المغرب على اعتراف أميركي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مقابل تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية.





ونقلت القناة التقرير عن 3 مصادر أمريكية وإسرائيلية، وذكرت أن المساعي الإسرائيلية في هذا الصدد متواصلة حتى هذه الأثناء، ولم تتوقف.





وأشارت إلى أن نتنياهو يعمل على بناء علاقات تطبيعية مع المغرب منذ خطابه في الأمم المتحدة، سبتمبر 2018، حيث تحدث عن تطبيع العلاقات مع الدول العربية، والتقى في اليوم التالي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وتابعت أن اللقاء الذي جمع بين نتنياهو ووزير الخارجية المغربي، جاء نتيجة لقناة الاتصالات السرية التي أنشأها مستشار نتنياهو للأمن القومي، مئير بن شبات، ورجل نتنياهو الخفي المكلف بنسج علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية والمعروف باسم بـ"معوز" (الحصن)، مع وزير الخارجية المغربي، بوساطة رجل الأعمال اليهودي المغربي، ياريف إلباز، المقرب كذلك من صهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر.





وواصلت أن أن الخطوات التي قادها معوز، كادت أن تشعل حربًا بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، الذي لم يعلم بتلك الخطوات، واستاء كبار المسؤولين في الموساد من تجاوز مجلس الأمن القومي لصلاحيات الجهاز، وإجراء قنوات اتصال غير منسقة مع الدول العربية.





والصحراء الغربية منطقة مُتنازع عليها تقعُ في المغرب العربي في منطقة شمال أفريقيا حيث يُسيطر المغرب على جزء كبير منها؛ فيما تَعتبرها دول أخرى منطقة مُستعمَرة تسعى الأمم المتحدة لإيجادِ حلٍ لها.





اندلعت حرب بين البلدان حول ملكية المنطقة، فتأسست حركة قومية صحراوية عُرفت بجبهة البوليساريو والتي أعلنت في وقت لاحق عن تأسيسها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وشكلت حكومتها في المنفى في تندوف بالجزائر.







