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فن

فنانة شهيرة تبكى وتطالب بالإفراج عن مريم حسين فى قضية هتك العرض.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:44 ص
مريم حسين
مريم حسين
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أحمد إبراهيم
انهارت الفنانة الكويتية مها محمد بعد أن شاهدت الفيديو الخاص بابنة الفنانة مريم حسين المتهمة فى قضية هتك العرض وأعربت عن حزنها لم شاهدته فى الفيديو من الطفلة التى تبكى على فراق والدتها. 

وطالبت مها محمد الجميع والشيوخ فى الإمارات أن يفرجوا عنها ويطلقوا صراحها خاصة أن مريم حسين اعتذرت عن الفيديو الذى انتشر منذ عام تقريبا. 

وقالت مها محمد : "أنا انصدمت من الخبر لما شوفت مقطع بنت مريم حسين وهي قاعدة تبكي تقطع قلبي حرام لأننا أمهات وعندنا عيال وعندنا بنات".


وتعود الخلافات بين مها محمد ومريم حسين بسبب زوج الأخيرة فيصل الفيصل، الذي تحدث عن قصة حملها منه قبل الزواج والذي لم يدم أكثر من سنة، واستباحهما للحياة الخاصة على السوشال ميديا. ووقتها تضامنت مع مريم لأن ما فعله زوجها معيب، إلا أن حديثها في الخصوصيات أشعل الخلافات إلى أن أنهتها مريم حسين بتهنئتها لها بمناسبة عيد ميلادها، مؤكدة أنه لم يعد هنالك أي خلاف بينهما وسامحتها.

 

وبعدها وقع خلاف آخر عند تصوير مسلسل “الوجه المستعار”، ووقتها خرجت مها محمد عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” في مقطع فيديو تحدثت فيه عن ملكات الجمال والألقاب وانتقدتهم بشدة، وكانت برفقة الفنان حسين المنصور ولم تكن تعرف أن مريم حسين من بين قائمة ملكات جمال الخليج، إلا أن الخلافات اشتعلت بينهما وردت عليها مريم حسين بعبارات مسيئة بعد ذلك، وصارت بينهما قضايا في المحاكم. 

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