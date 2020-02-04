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التليفزيون الصيني: ارتفاع وفيات كورونا لـ 414 والإبلاغ عن 2345 إصابة جديدة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:06 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
أفادت قناة " إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 414 حالة وفاة والإبلاغ عن 2345 إصابة جديدة وفقا للتليفزيون الصيني.

ويذكر أن الصين أعلنت أن علماءها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.  

وأضاف أن الصين قد "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية". 

وأكد أن الصين شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه.

وأعرب عن استعداد الصين  للتعاون مع روسيا من أجل التوصل في أسرع وقت إلى دواء ولقاح ضد "كورونا"، مضيفا "أن الصين وروسيا تتمتعان بمعرفة وخبرات واسعة في هذا المجال"، وكذلك عن تفاؤله الحذر بشأن مكافحة الفيروس.
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