عقب انفجار خط للغاز.. حريق في مصفاة بحمص السورية

قال التلفزيون السوري إن حريقا شب في مصفاة للغاز في مدينة حمص ، وذلك بسبب انفجار في المشروع السادس لضغط الغاز.





فيما أضافت وكالة الأنباء السورية سونا أن عناصر الدفاع المدني السوري اخمدوا الحريق الذي شب في المصفاة.





ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أربعة على الأقل من جنودها وإصابة تسعة آخرين في قصف مكثف للقوات الحكومية السورية في شمال سوريا.





وأوضحت الوزارة في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن القصف على محافظة إدلب السورية وقع على الرغم من الإخطار المسبق بإحداثيات القوات التركية التي أرسلت إلى المحافظة كتعزيزات، لافتة إلى أن القوات التركية ردت على الهجوم.



