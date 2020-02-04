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اقتصاد

بمشاركة 16 شركة.. انتهاء فعاليات اﻷسبوع التدريبي للعاملين بشركات المياه والصرف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:14 ص
جانب من فعاليات اﻷسبوع
جانب من فعاليات اﻷسبوع التدريبي للعاملين بشركات المياه
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آمنة عبدالعظيم

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصرف الصحى، انتهاء فعاليات برنامج الأسبوع التدريبى للعاملين بشركات المياه والصرف الصحى، والذي استضافته شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بمشاركة 16 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.


وقال المهندس عادل حسن، إن برنامج الأسبوع التدريبى يعد هو الأكبر من نوعه مقارنة بالبرامج المنفذة في هذا التخصص، حيث استهدف تدريب 215 متدربًا، من خلال تنفيذ 10 برامج تدريبية فى مجالات التشغيل والصيانة وجودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، من خلال عدد من التطبيقات النظرية والعملية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب (إدارة دعم مراكز التدريب) بالشركة القابضة.


وأوضح أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب الإلكترونى تمهيدًا لتطبيق منظومة التدريب الذكية، والإمتحانات الإلكترونية، التي تتماشى مع سياسة الدولة في ملف التحول الرقمى، وتتفق مع رؤية الشركة القابضة للتدريب، باتباع أحدث الطرق النظرية والعملية والتفاعلية.


وأضاف أن هذا سيساعد على البث المباشر والتفاعل الإلكترونى، والتدريب على جميع أنواع الصيانات المختلفة من خلال بث مباشر للإصلاح من داخل الورش ومراكز الصيانة.

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