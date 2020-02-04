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اقتصاد

حملات لإزالة الإشغالات وانضباط الأسواق التجارية بمدينة الشروق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:50 ص
حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات بالشروق
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آمنة عبدالعظيم
قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق السكنية، وكذا انضباط الأسواق التجارية بالمدينة، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار منع المظاهر العشوائية، وتقديم أفضل الخدمات التجارية بمدينة الشروق.

وتقدم المهندس عبدالرءوف الغيطى، حملة لإزالة التعديات بالمجاورتين (أ، ج) بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المتواجدة بالمسطحات الخضراء بالمجاورتين، وإزالة التعديات عن مداخل وأسطح العمارات، وتحرير محاضر بيئية ومخالفات للقائمين بضم الملكيات العامة للملكيات الخاصة وتحويلها إلى مخازن ومنافذ بيع، كما تم التشديد على رؤساء الأحياء باستمرار الحملات وعدم السماح بوجود أى تعديات استنادًا لمبدأ سيادة القانون.

كما شملت الحملات، التفتيش على صلاحية الأطعمة وضبط الأسعار، بالأسواق والمنافذ بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، للتأكد من صلاحية الأطعمة وإلزام العارضين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم.

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