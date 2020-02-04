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اقتصاد

خبيرة تكشف تأثير طرح شركات القوات المسلحة في البورصة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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آية الجارحي

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة، يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تنشيط سوق المال المصرية.

 

وأضافت خبيرة أسواق المال لـ صدى البلد، أنه على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد المصري إلا أن أداء البورصة يكشف عن وجود خلل يتطلب بذل جهود مضاعفة من العاملين في السوق والدولة من أجل زيادة السيولة.


ولفتت خبيرة أسواق المال إلى أن طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة أمر جيد لما لها من أداء مالي واقتصادي جيد وقدرتها على جذب ثقة المتعاملين والتي تكتسبها من الثقة في المؤسسة العسكرية.


كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

 

وعقب توقيع الاتفاقية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

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