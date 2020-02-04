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رياضة

فأل سيئ.. ميدو ينتقد إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:36 م
ميدو
ميدو
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ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام  ميدو المدير الفني لفريق الزمالك السابق أن الفريق يتعرض للهزيمة في  كل مباراة تحدث أزمة حولها مطالبا الجميع بالهدوء.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا :  " لا توجد أي مباراة تم إحداث بلبلة حولها وفاز بها الزمالك!! أتمنى أن يحدث العكس في مباراة الترجي الذين سيكونوا أكثر هدوء من الزمالك في الدوحة..الترجي فريق عريق ومميز جدا ولكن ١٠ أيام من الهدوء حول الزمالك كافيين لعودة الفريق لتركيزه..ان شاء الله الزمالك يكسب #السوبر_الافريقي "

وقرر مرتضى منصور إقامة المؤتمر للإعلان النهائي عن موقف الفريق من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر يوم 12 فبراير المقبل.

وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.
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