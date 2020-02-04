اليونان تقرر إرسال صواريخ باتريوت إلى السعودية.. تعرف على السبب

قررت الحكومة اليونانية إرسال صواريخ باتريوت إلى المملكة العربية السعودية، ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.





ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، قوله إن أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية "لحماية البنى التحية الحيوية في مجال الطاقة"، لافتا إلى أن هذه الخطوة التي ستتحمل المملكة تكاليفها ستسهم في ضمان أمن الطاقة وتؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة وتوطيد علاقاتها مع السعودية.





وأشار إلى أن المفاوضات بين أثينا والرياض بشأن هذه الخطوة انطلقت في أكتوبر الماضي، دون الكشف عن موعد نشر الصواريخ في الأراضي السعودية، ولفت إلى أن هذه االخطوة دفاعية ولا تشكل خطرا على أي دول أخرى في المنطقة.





وأكد بيتساس أن إيطاليا قد تنظم أيضا إلى هذا البرنامج الدولي.





وكان بيتساس قد ذكر في وقت سابق أنه من المتوقع أن يتوجه نحو 130 عسكريا يونانيا إلى المملكة لمراقبة وصيانة المنظومات الدفاعية.





وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع جولة رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في الشرق الأوسط زار ضمن إطارها الرياض أمس الاثنين ليتوجه اليوم إلى أبوظبي.