AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان تقرر إرسال صواريخ باتريوت إلى السعودية.. تعرف على السبب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:48 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قررت الحكومة اليونانية إرسال صواريخ باتريوت إلى المملكة العربية السعودية، ضمن برنامج مشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، قوله إن  أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية "لحماية البنى التحية الحيوية في مجال الطاقة"، لافتا إلى أن هذه الخطوة التي ستتحمل المملكة تكاليفها ستسهم في ضمان أمن الطاقة وتؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة وتوطيد علاقاتها مع السعودية.

وأشار إلى أن المفاوضات بين أثينا والرياض بشأن هذه الخطوة انطلقت في أكتوبر الماضي، دون الكشف عن موعد نشر الصواريخ في الأراضي السعودية، ولفت إلى أن هذه االخطوة دفاعية ولا تشكل خطرا على أي دول أخرى في المنطقة.

وأكد بيتساس أن إيطاليا قد تنظم أيضا إلى هذا البرنامج الدولي.

وكان بيتساس قد ذكر في وقت سابق أنه من المتوقع أن يتوجه نحو 130 عسكريا يونانيا إلى المملكة لمراقبة وصيانة المنظومات الدفاعية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع جولة رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في الشرق الأوسط زار ضمن إطارها الرياض أمس الاثنين ليتوجه اليوم إلى أبوظبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليونان تنتقد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن الحدود البحرية

اليونان توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات أردوغان

بعد طرد السفير الليبي لدى أثينا.. هل تدير حكومة طرابلس ظهرها لـ أردوغان

اليونان: توقيع اتفاقية مع قبرص وإسرائيل لإقامة خط للغاز شرق البحر المتوسط خلال يناير المقبل

لطمة جديدة لـ أردوغان من إسرائيل وقبرص واليونان.. والغاز كلمة السر

إسرائيل واليونان وقبرص: نشر قوات تركية في ليبيا يهدد الاستقرار بالمنطقة

ترشيحاتنا

مكالمات جنسية وصور فاضحة.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق واستبعاده ببنها

مرتضى منصور يفتح النار على كهربا ويفجر مفاجأة

هل يقع طلاق إذا كان على سبيل المزاح؟ .. رد مفاجئ من عالم أزهري

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في البحر الأحمر.. تعرف على موعد إعلانها

تعرف على موعد جنازة نادية لطفي

تامر حسني ينعي نادية لطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيش المقمر والصابون السائل.. احذر 6 عادات لا تخطر ببالك تسبب السرطان

اعتقدت أنها مصابة بالإنفلونزا.. وبعد أسبوع توفيت فجأة.. تفاصيل

بسعر خرافي.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة ملكية جديدة