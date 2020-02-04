تريزيجيه من معرض الكتاب: النجاح رحلة محفوفة بالمصاعب .. ولعبي بالدوري الإنجليزي كان حلما

التقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، بنجم منتخب مصر ونادى آستون فيلا الإنجليزى الكابتن محمود تريزيجيه، أحد سفراء معرض القاهرة الدولى للكتاب، وسط حضور جماهيرى كبير من زوار المعرض بقاعة السينما، الذى أداره نجم الإعلام الرياضى إبراهيم فايق.





فى البداية عبر اللاعب محمود تريزيجيه عن سعادته بتواجده وسط هذا الحشد الكبير من جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، مشيرا إلى أنه كان لاعبا مغمورا يمارس رياضة كرة القدم فى الشارع، ولكن مع العزيمة والإصرار يستطيع أى شخص أن يحقق النجاح.





وأضاف أن موافقته على مشاركته كأحد سفراء معرض القاهرة الدولى للكتاب، جاءت على الفور بعد مكالمة من وزير الثقافة، التى طلبت منه خلالها أن يكون أحد سفراء المعرض، موضحا أنه لا يتردد لحظة فى تلبية أى طلب يخدم مصلحة مصر.





ووجه تريزيجيه نصيحة للشباب قائلا بأنه لا يوجد شخص ناجح بالصدفة، ولكن يجب أن يعمل كل شخص بجد واجتهاد ومثابرة حتى يستطيع أن يحقق ما يريد، فرحلة النجاح محفوفة بالكثير من المصاعب.





وأشار إلى أن مشاركته كلاعب ضمن صفوف نادى آستون فيلا فى الدورى الإنجليزى كان بمثابة حلم بالنسبة له لم يكن يتوقع أن يحققه، خاصة أنه بدأ مسيرته الكروية من الشارع وسط صعاب كثيرة.





وعبر تريزيجيه عن أمنيته أن يحصد النادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا ويعود إلى المشاركة فى نهائيات كأس العالم، كما عبر عن آمله فى نجاح فى مصر فى رحلتها بتصفيات كأس العالم 202‪0 القادمة.





وعن الكتب التى يحرص محمود تريزيجية على قرأتها، أوضح أنه يحرص على قرائة الكتب المتخصصة فى المجال الرياضى، وسير اللاعبين الكبار.





وفى نهاية اللقاء سلم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب "تيشيرت المعرض" للنجم محمود تريزيجيه.



