نقدم لكم طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مشروب بودينج الشوكولاتة:

لبن

2 ملعقة كاكاو خام

3 ملعقة شوكولاتة كريمة البندق

1 علبة بودنج شوكولاتة جاهز

كريمة مخفوقة للزينة

شكوليت شبس للزينة



طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة

* يسخن اللبن ثم يضاف إليه الكاكاو

* ثم يضاف شوكولاتة كريمة البندق ثم يضاف البودنج الجاهز يقلب جيدا حتى الحصول إلى القوام المناسب ثم يزين بالكريمة المخفوقة والفرماسيل والشوكوليت شبس



