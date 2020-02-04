نقدم لكم طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مشروب بودينج الشوكولاتة:
لبن
2 ملعقة كاكاو خام
3 ملعقة شوكولاتة كريمة البندق
1 علبة بودنج شوكولاتة جاهز
كريمة مخفوقة للزينة
شكوليت شبس للزينة
طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة
* يسخن اللبن ثم يضاف إليه الكاكاو
* ثم يضاف شوكولاتة كريمة البندق ثم يضاف البودنج الجاهز يقلب جيدا حتى الحصول إلى القوام المناسب ثم يزين بالكريمة المخفوقة والفرماسيل والشوكوليت شبس
مقادير مشروب بودينج الشوكولاتة:
لبن
2 ملعقة كاكاو خام
3 ملعقة شوكولاتة كريمة البندق
1 علبة بودنج شوكولاتة جاهز
كريمة مخفوقة للزينة
شكوليت شبس للزينة
طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة
* يسخن اللبن ثم يضاف إليه الكاكاو
* ثم يضاف شوكولاتة كريمة البندق ثم يضاف البودنج الجاهز يقلب جيدا حتى الحصول إلى القوام المناسب ثم يزين بالكريمة المخفوقة والفرماسيل والشوكوليت شبس