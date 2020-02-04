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طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:38 م
طريقة عمل مشروب
طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مشروب بودينج الشوكولاتة:
لبن
2 ملعقة كاكاو خام
3 ملعقة شوكولاتة كريمة البندق
 1 علبة بودنج شوكولاتة جاهز
  كريمة مخفوقة للزينة
  شكوليت شبس للزينة

طريقة عمل مشروب بودينج الشوكولاتة
* يسخن اللبن ثم يضاف إليه الكاكاو
* ثم يضاف شوكولاتة كريمة البندق ثم يضاف البودنج الجاهز يقلب جيدا حتى الحصول إلى القوام المناسب ثم يزين بالكريمة المخفوقة والفرماسيل والشوكوليت شبس

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