هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
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فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات
فول مدمس
هريسة شطة
ثوم
خل
طماطم مفرومة
كمون ناعم
عصير ليمون
زيت
ملح فلفل أسود
طريقة عمل فول بالهريسة
* شوحى الثوم فى الزيت على النار
* أضيفى الفول والطماطم وهريسة الشطة والخل والملح والفلفل الأسود والكمون الناعم
* أضيفى عصير الليمون وقلبى ثم قدميه
طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار للشيف شربيني
مقادير أصابع البطاطس بالخضار
بطاطس مسلوقة مهروسة
جزر
فلفل الوان
ثوم
بسلة
كوسة
بيض
ملح فلفل أسود
كمون
بقسماط
زيت
طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار
* شوحي الجزر والكوسة والفلفل الالوان في الزيت
* تبليه بالملح والفلفل والثوم والكمون
* افرمي كل الخضار ثم أضيفي البطاطس المهروسة وقليل من الدقيق لسهولة التشكل
* شكليها وضعيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت وقدميها ساخنة.
طريقة عمل بيض سكرامبل للشيف شربيني
مقادير بيض سكرامبل
لبن
بيض
زبدة
ملح فلفل اسود
عيش توست محمص
طريقة عمل بيض اسكرامبل
* ضعي زبدة في طاسة على النار ثم أضيفي اللبن واتركيه ليغلي
* حمصي العيش التوست في الفرن ثم ضعي العيش المحمص في طاجن مع البيض الناضج.
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
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طريقة عمل فول بالهريسة لنجلاء الشرشابى.مقادير فول بالهريسة
فول مدمس
هريسة شطة
ثوم
خل
طماطم مفرومة
كمون ناعم
عصير ليمون
زيت
ملح فلفل أسود
طريقة عمل فول بالهريسة
* شوحى الثوم فى الزيت على النار
* أضيفى الفول والطماطم وهريسة الشطة والخل والملح والفلفل الأسود والكمون الناعم
* أضيفى عصير الليمون وقلبى ثم قدميه
طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار للشيف شربيني
مقادير أصابع البطاطس بالخضار
بطاطس مسلوقة مهروسة
جزر
فلفل الوان
ثوم
بسلة
كوسة
بيض
ملح فلفل أسود
كمون
بقسماط
زيت
طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار
* شوحي الجزر والكوسة والفلفل الالوان في الزيت
* تبليه بالملح والفلفل والثوم والكمون
* افرمي كل الخضار ثم أضيفي البطاطس المهروسة وقليل من الدقيق لسهولة التشكل
* شكليها وضعيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت وقدميها ساخنة.
طريقة عمل بيض سكرامبل للشيف شربيني
مقادير بيض سكرامبل
لبن
بيض
زبدة
ملح فلفل اسود
عيش توست محمص
طريقة عمل بيض اسكرامبل
* ضعي زبدة في طاسة على النار ثم أضيفي اللبن واتركيه ليغلي
* حمصي العيش التوست في الفرن ثم ضعي العيش المحمص في طاجن مع البيض الناضج.