هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

طريقة عمل فول بالهريسة لنجلاء الشرشابى.

طريقة عمل فول بالهريسة



طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار للشيف شربيني



طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار



طريقة عمل بيض سكرامبل للشيف شربيني



طريقة عمل بيض اسكرامبل



مقادير فول بالهريسةفول مدمسهريسة شطةثومخلطماطم مفرومةكمون ناعمعصير ليمونزيتملح فلفل أسود* شوحى الثوم فى الزيت على النار* أضيفى الفول والطماطم وهريسة الشطة والخل والملح والفلفل الأسود والكمون الناعم* أضيفى عصير الليمون وقلبى ثم قدميهمقادير أصابع البطاطس بالخضاربطاطس مسلوقة مهروسةجزرفلفل الوانثومبسلةكوسةبيضملح فلفل أسودكمونبقسماطزيت* شوحي الجزر والكوسة والفلفل الالوان في الزيت* تبليه بالملح والفلفل والثوم والكمون* افرمي كل الخضار ثم أضيفي البطاطس المهروسة وقليل من الدقيق لسهولة التشكل* شكليها وضعيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت وقدميها ساخنة.مقادير بيض سكرامبللبنبيضزبدةملح فلفل اسودعيش توست محمص* ضعي زبدة في طاسة على النار ثم أضيفي اللبن واتركيه ليغلي* حمصي العيش التوست في الفرن ثم ضعي العيش المحمص في طاجن مع البيض الناضج.