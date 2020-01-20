AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبي
Advertisements
اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

اقرأ أيضا 

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

طريقة عمل فول بالهريسة لنجلاء الشرشابى.

مقادير فول بالهريسة
فول مدمس
هريسة شطة
ثوم
خل
طماطم مفرومة
كمون ناعم
عصير ليمون
زيت
ملح فلفل أسود

طريقة عمل فول بالهريسة
* شوحى الثوم فى الزيت على النار
* أضيفى الفول والطماطم وهريسة الشطة والخل والملح والفلفل الأسود والكمون الناعم
* أضيفى عصير الليمون وقلبى ثم قدميه

طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار للشيف شربيني
مقادير أصابع البطاطس بالخضار
بطاطس مسلوقة مهروسة
جزر
فلفل الوان
ثوم
بسلة
كوسة
بيض
ملح فلفل أسود
كمون
بقسماط
زيت

طريقة عمل أصابع البطاطس بالخضار
* شوحي الجزر والكوسة والفلفل الالوان في الزيت
* تبليه بالملح والفلفل والثوم والكمون
* افرمي كل الخضار ثم أضيفي البطاطس المهروسة وقليل من الدقيق لسهولة التشكل
* شكليها وضعيها في البيض ثم البقسماط ثم اقليها في الزيت وقدميها ساخنة.

طريقة عمل بيض سكرامبل للشيف شربيني
مقادير بيض سكرامبل
لبن
بيض
زبدة
ملح فلفل اسود
عيش توست محمص

طريقة عمل بيض اسكرامبل
* ضعي زبدة في طاسة على النار ثم أضيفي اللبن واتركيه ليغلي
* حمصي العيش التوست في الفرن ثم ضعي العيش المحمص في طاجن مع البيض الناضج.
هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل
هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل
هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل هنتعشى ايه النهاردة .. فول بالهريسة واصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة .. طعمية عدس وبطاطس كروكيت وسلطة كول سلو

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

هنفطر إيه.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية

هنتعشى إيه النهاردة .. فطائر بالخضار والجبنة وأصابع بطاطس مشوية وسلطة ثومية

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيوريه البنجر بالزبادي والزعتر وجلاش بالمكسرات

طريقة عمل أرز بالكبدة والخضروات للشيف شربيني

ترشيحاتنا

رسميا .. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي فى أفريقيا

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي والزمالك

عاجل.. إخلاء سبيل 105 متهمين في أحداث تجمهر وشغب عابدين

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

استعان بـ هاري بوتر.. كيف برر زوج نانسي عجرم قتله للشاب السوري

AdvertisementS

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك

الاتحاد الأوروبي: تنقيب تركيا عن الغاز غير قانونى.. وهدفنا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الكاف يستقر على بديل الزمالك فى السوبر الإفريقي ويحدد الموعد النهائي للرد

تريند الفن| فارق السن بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. بكاء لبنى عبد العزيز.. وحد يمنشن لأم مكة زوجة محمد صلاح

السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

تركي آل الشيخ يحسم مصير علاقته بـ الأهلي ومحمود الخطيب

بعد أقل من 24 ساعة من انتهائه.. السراج ينقلب على توصيات مؤتمر برلين

بشرى سارة.. صرف العلاج بالمجان في مستشفيات قنا وتخفيض سعر تذاكر الكشف

من علامات يوم القيامة.. عادة منتشرة في مصر أخبر عنها الرسول

الأهلي يحسم مصير أجاي عقب وصول عرض رسمي من العين الاماراتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. فول بالهريسة وأصابع بطاطس بالخضار وبيض سكرامبل

محتال يدعي الموت للحصول على مليون جنيه إسترليني ويورط زوجته.. تفاصيل

احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم