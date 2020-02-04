لمدة 6 ساعات.. إغلاق شارع النيل بالدقى جزئيا غدا لإصلاح كسر بخطوط المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن اعتزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لاصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب أمام العقار رقم 124 بشارع النيل بحى الدقى، مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئيًا إعتبارًا من الساعة الـ 12 صباح الأربعاء الموافق 5/2/2020 ولمدة 6 ساعات تنتهى فى الـ 6 صباحًا.









وأوضحت المحافظة، أن الغلق يقتصر على الإتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبرى 6 أكتوبر دون تعطيل للحركة المرورية مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات.









ووجه المحافظ اللواء أحمد راشد، رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الدقي بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لايجاد حل جذرى لمشكلة الكسور المتكررة لخطوط المياه بالمنطقة المذكورة، مشددا علي الإلتزام بالمواعيد المعلنة لإصلاح الكسر وسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها بعد إعادة الشئ لأصله.









وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة المرورية .