تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية





وأضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات يوم الخميس الماضي وتم البدء في تصحيح المواد يوم الاحد وتم التشديد علي مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.





واستكمل "عبد الحميد" أنه من المقرر اعتمادها من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واعلانها غدا علي البوابة الألكترونية لمحافظة الشرقية لأبنائنا الطلاب.



