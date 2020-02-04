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تعليم

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:56 م
تعرف علي موعد أعلان
تعرف علي موعد أعلان نتيجة الشهادة الأعدادية بالشرقية
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محمد الطحاوي
أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انه تم الأنتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وأنتهء أعمال رصد الدرجات ومن المقرر اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غدا.




وأضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات يوم الخميس الماضي وتم البدء في تصحيح المواد يوم الاحد وتم التشديد علي مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.

واستكمل "عبد الحميد" أنه من المقرر اعتمادها من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واعلانها غدا علي البوابة الألكترونية لمحافظة الشرقية لأبنائنا الطلاب.

كما أوضح  رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية  أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول  للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020  بلغ 119290 طالبا و طالبة موزعين على  671 لجنة إمتحانية في 20 إدارة تعليمية.
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