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دخول سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور إلى مصر.. «الزراعة» ترد ..فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:41 م
أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور
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هاني حسين
قال محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إننا حريصون على تطوير اللقاحات لمواجهة الأشكال الجديدة من أنفلونزا الطيور.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة " تن"، "السلالة الجديدة من أنفلونزا الطيور المكتشفة في السعودية معدية للطيور وليس الإنسان، وبعض الدول أبلغت عن بعض الحالات المعدية للإنسان".

وتابع محمد القرش "لا يوجد أي نوع من سلالات أنفلونزا الطيور القادرة على عدوة الإنسان في مصر، ونقوم ببرنامج وقائي وتحصينات مستمرة".

وأكمل محمد القرش "تم تحصين أكثر من  27 مليون طائر في 2019 ونقوم بإجراءات احترازية في حالة الاشتباه ونقوم بحملات تعرف على أي نوع من أنواع الإصابات للتأكد من خلو مصر من أنفلونزا الطيور".

ولفت محمد القرش "نقوم بحملات تطهير وتعامل بشكل قوي مع تلك حالات الاشتباه وإجراءات فحص للمنتجات ذات الأصل الحيواني ومعدات الإنتاج الحيواني والداجني".
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