وكيل وزارة الإعلام الكويتية: جناح الكويت إكسبو سيجذب أنظار الزائرين

تشارك الكويت في إكسبو 2020 دبي بجناح هو الأضخم مقارنة بمشاركاتها الخمس السابقة في معارض إكسبو الدولية. ويقع الجناح ضمن منطقة الاستدامة ويحمل شعار "كويت جديدة .. فرص جديدة للاستدامة"، ويتميز بتصميم مستوحى في شكله الخارجي من البيئة المحلية التي تعبر عنها الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى والذي يعكس رؤية دولة الكويت للمستقبل كدولة مستدامة من خلال الاحترام العميق لبيئتها الطبيعية ومناخها ومواردها ومهارات شعبها الواسعة.









ومن جانبها قالت منيرة الهويدي وكيل وزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في إكسبو 2020: "إن حرص دولة الكويت على المشاركة في هذا المحفل العالمي نابع من السعي نحو تعزيز الشراكات والعلاقات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين الشركاء الدوليين، كما تعد الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الممتدة بين الكويت والإمارات الدافع الأكبر نحو مشاركة فاعلة ومميزة، وإن نجاح استضافة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث هو نجاح لدولة الكويت".









وحول تصميم ومميزات الجناح أضافت الهويدي: "يتميز جناح الكويت بموقع متميز حيث يقع على مفترق طرق بالقرب من ساحة الوصل بتصميم مستوحى من الكثبان الرملية ورمز الاستدامة من خلال برج المياه الذي يتوسط المبنى".









كما أكدت على أن ما تقوم به إدارة إكسبو 2020 دبي من تسخير كافة إمكانياتها لتذليل العقبات التي تواجه المشاركين الدوليين عمل رائع يستحق الشكر والثناء ومن خلال اطلاعنا المباشر على الاستعدادات والتجهيزات التي يقوم بها الأشقاء هنا يوحي لنا بما لا يدع مجالا للشك أننا مقبلون على حدث عالمي مميز وفريد.









شارك في حضور المؤتمر الصحفي وكيل وزارة الكهرباء والماء وخالد مهدي الامين العام للمجلس الاعلي للتخطيط وفيصل المتلقم وكيل قطاع الاعلام الخارجي وناصر المحيسن وكيل الهندسة بوزارة الاعلام.