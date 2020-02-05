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طارق الشناوي: نادية لطفي تواجدت في المستشفيات خلال حرب أكتوبر 73.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:09 ص
الفنانة الراحلة نادية
الفنانة الراحلة نادية لطفي
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محمود محسن
أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن الفنانة الراحلة نادية لطفي كانت بمثابة جزء من العائلة مؤكدا أنها في بداية الخمسينيات كانت المظلة الأدبية الكبيرة لها الشاعر كامل الشناوي وأخرون منهم إحسان عبد القدوس.

وأضاف الشناوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "on e" أن الفنانة نادية لطفي كانت مؤمنة بأن الثقافة هي من تعطي الفنان القيمة والقوة مشيرا إلى أنه كان لها موقف واختياراتها تعبر عن ذلك.

وتابع الناقد الفني أن مفتاح نادية لطفي، كان في عز تألقها كانت تقبل المشاركة في فيلم "المومياء" عدة دقائق فقط وصامتة وكشفت بأنها مؤمنة بفكر مخرج الفيلم شادي عبد السلام فساهمت في نجاح الفيلم.

وأشار الناقد الفني إلى أن الفنانة نادية لطفي، أكدت خلال لقاء معها بفترة الثمانينيات أن حلمها أن تؤدي دور "الملكة تي" وكان فيلم "اخناتون" ولم يراه النور ولم يظهر على شاشة السينما. 

وقال الناقد الفني أن الفنانة الراحلة نادية لطفي تجاوزت فكرة الفنانة المبدعة إلى انها أصبح لها دور وموقف خلال نكسة 1967 ومتواجدة فى المستشفيات وايضا خلال حرب أكتوبر.
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