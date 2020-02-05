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فن

على خطى ريهانا وليدي جاجا.. سيلينا جوميز تطلق خط مكياج

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:30 ص
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
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شروق ابراهيم
أعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن إطلاق خط مستحضرات تجميل جديد يحمل اسم  Rare نسبة إلى اسم ألبومها الجديد الذي يسجل الثالث في مشوارها الفني. 

وكتبت سيلينا جوميز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "رفقائي أنا أعمل على هذا المشروع منذ عامين ويمكن أن أقول أن رسميا Rare beauty  يتم إطلاقها في متاجر هذا الصيف". 

وبهذا تسير سيلينا جوميز على خطى المغنيات العالميات اللاتي أطلقن خطوط مبيعات لمستحضرات التجميل مثل ريهانا ، ليدي جاجا، كيشا. 

وطرحت سيلينا جوميز منذ أسبوعين كليب بديلا لأغنية lose me to love you التي طرحتها للحديث عن معاناتها بعد انفصالها عن حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر وزواجه من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين. 
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