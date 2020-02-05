بسبب الغياب الجماعي.. إحالة 134 موظفًا بالدلنجات وشبراخيت للتحقيق

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة ١٣٤ موظفا للتحقيق، بينهم ١١٠ من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة، حيث تمت متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بـ ١١ مصلحة حكومية بقرى مؤسسة البستان وطيبة، حيث تلاحظ غياب ١١٠ موظفين دون سند قانوني، بالإضافة إلى تغيب ٢٤ من العاملين بشبراخيت لذات السبب.





ووجه محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.





وشدد اللواء هشام آمنة على أنه لا تهاون في أي تقصير، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري.

وكانت الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قد شنت حملة مرورية مكبرة على المنشآت الحكومية، ولاحظت غلق الوحدات البيطرية بقرية قمحة والبستان أثناء مواعيد العمل الرسمية وغياب جماعي بالوحدة الصحية بالبستان.





كما كشفت الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت تغيب 24 من العاملين بشبراخيت عن العمل بدون سند قانونى أثناء مرورها على "الوحدة الصحية بالدفراوى -الوحدة الصحية ومركز الشباب والجمعية الزراعية بزمزم".



