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شاهد.. كيف يتم استقبال الشكاوى في المجلس القومي للمرأة وطرق حلها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:45 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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فرح علاء الخولي
قالت أمل توفيق، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة يستقبل العديد من الشكاوى، وقد وصلت إلى أكثر من 13 ألف شاكية العام الماضي ومقدمة بـ 14 ألف طلب، وتنقسم تلك الشكاوى إلى مجموعة من المشكلات ولكن النسبة الأكبر بحوالي 40% تكون شكاوى أحوال شخصية، و35% احتياجات اجتماعية، و5% تندرج تحتها مشاكل الميراث ومشاكل أخرى.

وأضافت أمل توفيق، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه تم تأسيس مكتب الشكاوى سنة 2001 وله فروع مقسمة على كل الجمهورية وبه أكثر من 50 فردا من فريق العمل مكون من محامين متدربين على استقبال السيدات ومساعدتهن في حل مشكلاتهن وإعطائهن كل ما يحتجنه من نصائح أو احتياجات.

وأوضحت أن 65% من الشكاوى تكون مقدمة من السيدة نفسها من خلال مجيئها إلى المركز، والباقي تكون مقدمة من خلال الهاتف عن طريق الخط الساخن للشكاوى، وأن معظم الشكاوى عن النفقة والتكافل الاجتماعي والمعاشات، وأغلبها يخص الجانب المادي.

وأكدت أن المكتب نجح في الحصول على 19 طلب علاج على نفقة الدولة، ومساعدة أكثر من 200 سيدة في استخراج بطاقة رقم قومي، والنجاح في الحصول على ردود إيجابية لـ 48 شاكية من خلال مخاطبة الوزارات وجهات الاختصاص الخاصة بشكواهن، والنجاح في مساعدة 646 سيدة مساعدات مالية واجتماعية، بالإضافة إلى مساعدة العديد من العرائس فى تجهيزهن، بالمشاركة مع بيت الزكاة وبعض الجمعيات الأهلية، ومساعدة 6 سيدات فى الحصول على حقهن فى الميراث، ومساعدة 202 سيدة كان لديهن مشكلات فى معاش الضمان فى إعادة صرف المعاش مرة أخرى، وأيضا 80 سيدة فى صرف معاش تكافل وكرامة.
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