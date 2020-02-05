إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة المفتي لقتلهما الزوج بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى فضيلة المفتي، لقتلهما الزوج، من أجل علاقتهما المحرمة، في القضية رقم 6932 لسنة 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 531 لسنة 2019 كلي قنا، مع تحديد جلسة مارس المقبل للنطق بالحكم.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير.





ترجع وقائع القضية إلى 5 يونيه 2019، عندما عثرت أجهزة الأمن بمركز أبوتشت، على جثة سمير أحمد عبد اللطيف ٢٨ عامًا، نجار مسلح،ومقيم البلينا سوهاج، بالطريق الصحراوي بجوار قرية خوالد أبوشوشة، بها طعنات بالرقبة وفي أنحاء متفرقة بالجسم.



