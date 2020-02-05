الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجايي لمواجهة بيراميدز

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجايي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.





وأوضح الجهاز الطبي أن أحمد فتحي سوف يشارك في مران اليوم بشكل طبيعي بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف الجهاز الطبي أن النيجيري جونيور أجايي تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان.



