AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحى الزمالك

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:54 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
Advertisements
محمود مطاوع
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية، وذلك  فى جامعة الفيوم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يطبق لأول مرة فى جامعة مصرية، ويأتى فى إطار مشروع النقل المستدام الذى تنفذه وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، وبدعم مادى لمشروع الدراجات من الحكومة الهولندية، وبمشاركة برنامج المنح الصغيرة، ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشمل إنشاء مسارات الدراجات ورفع كفاءة الطرق والدراسات الهندسية للمسارات، وأيضا الدراسات الخاصة باستدامة المنظومة المالية لإدارة وتشغيل وصيانة هذا المشروع الرائد.

كما أوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع له العديد من الفوائد من الناحية البيئية، والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يرتكز على استخدام الدراجات بطريقة تشاركية لطلبة وطالبات وموظفي جامعة الفيوم بشكل يسمح لهم باستخدام الدراجات والتنقل بها من مكان لآخر داخل وخارج الجامعة، وهذا سيساهم فى تحقيق المنفعة البيئية وهى خفض استخدام وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود التقليدي، وبالتالى المساهمة في خفض نسب التلوث من خلال التقليل من انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي تعد من الأسباب الرئيسية في ظاهرة تغير المناخ، كما  يساهمالمشروع في تحسين جودة الهواء، وحل ومعالجة الكثافة المرورية التي تعاني منها العديد من المدن المصرية، فضلًا عن مساهمته فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع الدراجات التشاركية سيكون له تأثير إيجابي على كل من الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب، ويأتى فى إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية لنشر ثقافة ركوب الدراجات لدى الشباب المصرى، كما أنه يسهم فى دعم تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية وخاصة التصدى لقضية تغير المناخ.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع ايضًا إلى ما تم الاعلان عنه بالأمس من إطلاق مبادرة لحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل حى الزمالك، وذلك بهدف الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، فى إطار مبادرة "اتحضر للأخضر"، لنشر الوعى البيئى التى أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتى يدور موضوعها هذا الشهر حول إعادة الإستخدام- إعادة التدوير-تقليل الاستهلاك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيوم يستقبل وزيرا الرياضة والبيئة لدى وصولهما المحافظة

وزيرا البيئة والشباب ومحافظ الفيوم يفتتحون مشروع الدراجات التشاركية.. فيديو

جامعة الفيوم تحتفل بإطلاق مشروع الدراجات التشاركية

البيئة: فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروع الأول للدراجات التشاركية في مصر بجامعة الفيوم

وزيرا الرياضة والبيئة يفتتحان مشروع الدراجات التشاركية bike sharing بجامعة الفيوم

وزير الشباب والرياضة يستقل دراجة داخل الحرم الجامعى بالفيوم.. فيديو

ترشيحاتنا

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

لن يصعد.. محمد نجم: الدولار سيفقد 65 قرشا من قيمته فى هذا الموعد.. فيديو

تناوله يوميا.. البيض يحمى من أمراض خطيرة

بسمة تكشف لـ صدى البلد حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.. فيديو

الدوري اتلعب 60 مرة فاز الأهلي بـ 41.. تركي آل الشيخ يواصل استفزاز جماهير الزمالك

ترشيح محمد الشرنوبي لبطولة فيلم "لا كاسا دي بابيل"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

سرعة بديهة سيدة تنقذها من الموت.. اتصلت بالنجدة بـ أصابع قدميها

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى