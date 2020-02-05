طوارئ في النمسا بعد هروب امرأة يشتبه بإصابتها بـ كورونا

هربت امرأة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد، من أحد مستشفيات مدينة سالزبورج النمساوية.





ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أكد مسؤولو المدينة أنهم حريصون على تعقب السيدة البالغة من العمر 31 عامًا التي فرت من وحدة الحجر الصحي بمستشفى لاندسكيلينكن سالزبورج الليلة الماضية.





ودق رؤساء المستشفيات ناقوس الخطر صباح اليوم، بعد فرار السيدة التي دخلت أمس المستشفى مصابة بأعراض تشبه الأنفلونزا وتشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث أبلغوا الشرطة والسلطات المحلية للبحث عنها.





وكانت الحكومة الصينية، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 491 شخصًا، و24363 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.





وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.





وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.





وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الثلاثاء.