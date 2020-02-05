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أخبار العالم

بسبب كورونا.. إيرباص توقف خط تجميع طائراتها في الصين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:05 م
شركة إيرباص
شركة إيرباص
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن شركة إيرباص أوقفت خط تجميع طائراتها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الصينية، أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 491 شخصًا، و24363 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأضافت اللجنة أن 3219 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتابعت اللجنة أنه تم تعقب 252154 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الثلاثاء.
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